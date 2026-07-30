«عموتة» يتمسك ببقاء مصطفى شوبير.. ويحدد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيله

كشف برنامج "أون سبورت" عن كواليس موقف المدير الفني للأهلي، حسين عموتة، من مستقبل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في ظل الأنباء المتداولة بشأن اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد التقرير أن عموتة يتمسك ببقاء مصطفى شوبير داخل صفوف الأهلي، ويرفض فكرة رحيله في الوقت الحالي، نظرًا لأهميته الفنية ودوره الكبير مع الفريق.

وأشار إلى أن الشرط الوحيد الذي قد يدفع المدير الفني للموافقة على رحيل شوبير، هو نجاح الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد يمتلك المستوى نفسه، لضمان عدم تأثر الفريق فنيًا.

وأضاف التقرير أن وائل جمعة أكد خلال المناقشات مع عموتة أنه لا يوجد في الوقت الحالي حارس بنفس إمكانيات ومستوى مصطفى شوبير يمكن التعاقد معه بسهولة.

ورد عموتة بأنه يدرك جيدًا قيمة محمد الشناوي وخبراته الكبيرة وقدرته على تحمل المسؤولية، لكنه يرى أن الحارس الدولي لم يشارك بانتظام في المباريات خلال الفترة الأخيرة، ولذلك لا يفضل الاعتماد عليه بمفرده طوال الموسم.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الجهاز الفني يضع ملف حراسة المرمى ضمن أولوياته قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة عموتة في الحفاظ على قوة الفريق واستقراره في جميع المراكز.