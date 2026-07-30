تركيا .. اعتقال رئيس ‌بلدية منطقة إتيمسجوت في أنقرة في قضية اختلاس

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن قوات الشرطة احتجزت اليوم الخميس رئيس بلدية منطقة إتيمسجوت في أنقرة، وهو من المعارضة، بالإضافة إلى آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد.
ووفق التقارير التركية ، فإن رئيس البلدية إردال بيشكجي أوغلو تم احتجازه بعد أن داهمت الشرطة مقر بلدية إتيمسجوت في الساعات الأولى من الصباح.
وقالت قناة (إن.تي.في) إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في قضية اختلاس أموال البلدية في مارس الماضي بعد اكتشاف مخالفات في الحسابات.
وبالأمس، احتجزت الشرطة التركية ايضا رئيسة بلدية أوسكودار في إسطنبول المنتمية للمعارضة إلى جانب خمسة آخرين، على خلفية اتهامات بوجود مخالفات في تراخيص البناء والإشغال.
ومن جانبها، استنكرت المعارضة التركية الاعتقالات التي تنفذها القوات الأمنية في البلاد ، نافية موجة من الاتهامات منذ عام 2024، مشددة على أن التحقيقات ذات دوافع سياسية.