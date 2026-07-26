تركيا.. مـ جزرة بحق أحد كوادر حزب حزب العدالة والتنمية الحاكم

أفادت صحيفة "جمهوريت" التركية بمقتل محمد ديريك عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم وابنه وابن أخيه بالرصاص في مقبرة بمحافظة باتمان جنوب شرق تركيا.

وذكرت الصحيفة التركية أن الهجوم وقع مساء يوم الأحد في مقبرة في حي غونيكنت بمدينة باتمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسم شرطة باتمان أطلق عملية واسعة النطاق للبحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم الذين فروا من مسرح الجريمة.

كما يقوم ضباط إنفاذ القانون بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد مسار هروب المهاجمين.

وأكدت صحيفة "جمهوريت" التركية على عدم توافر أي معلومات رسمية حتى الآن حول الدوافع المحتملة للهجوم.