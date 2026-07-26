لاعبة التنس ميار شريف تعلن مدة غيابها عن الملاعب بعد إصابتها

اعلنت ميار شريف ، بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 55 عالميا، اليوم مدة غيابها عن الملاعب بعد اصابتها وانسحابها أمس من نصف نهائي بطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة ، ذات 250 نقطة، امام نظيرتها الالمانية تمارا كورباتش، المصنفة رقم 81 عالميا.

وكتبت ميار شريف ، عبر صفحتها فيسبوك إنها خاضت فترة تدريب طويلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وراضية عن مستواها، مشيرة إلى أنها تركز على التعافي، وتتطلع للعودة إلى الملعب بعد عشرة أيام.

يذكر أن البطولة تقام بألمانيا خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر يوليو الجاري.