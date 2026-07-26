عبد الغفار: نعمل لتطوير المنظومة الصحية بجميع المحافظات.. وافتتاح مستشفى جديد في قنا خلال شهرين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على امتلاك الدولة القدرة والجرأة لتنفيذ مشروعات صحية ضخمة رغم اتساع حجم المنظومة والموازنة المخصصة لها.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، موضحًا أنه سيتم افتتاح مستشفى جديد في محافظة قنا خلال شهرين، ليعمل إلى جانب المستشفى القديم، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وتلبية احتياجات أهالي المحافظة.

الإفراج عنها

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية بشأن شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى أنيميا البحر المتوسط وعلاج الهيموفيليا، مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عنها لضمان توفير العلاج للمرضى في أسرع وقت ممكن.