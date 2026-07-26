وزير الصحة: إنشاء مستشفيات جديدة في مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف دخول محافظة مطروح ضمن المحافظات التي سيتم تطبيق المنظومة بها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ للاستعداد لبدء التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالمحافظة، حيث يتم إنشاء مستشفى جديد بطاقة 250 سريرًا، بالإضافة إلى مستشفى آخر بمنطقة علم الروم بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مطروح.

الإفراج عنها

وتابع أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية بشأن شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى أنيميا البحر المتوسط وعلاج الهيموفيليا، مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عنها لضمان توفير العلاج للمرضى في أسرع وقت ممكن.