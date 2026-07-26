وزير الصحة يفتتح مصنع «إيبيكو 3» بالعاشر من رمضان ويتفقد خطوط الإنتاج والتعبئة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مصنع «إيبيكو 3» بمدينة العاشر من رمضان، التابع للمجموعة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة.

تأتي الزيارة ضمن جولة تفقدية للوقوف على جودة الخدمات الطبية والمشاركة في افتتاح المشروعات الصحية القومية.

استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إيبيكو حول الهيكل الإنشائي والوظيفي للمصنع الذي تبلغ مساحته 10500 متر مربع بحجم استثمارات يزيد عن 100 مليون دولار، حيث يُعد المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وينتج المستحضرات والبدائل الحيوية بشكل كامل بدءًا من الخلية المعدلة وراثيًا وصولًا إلى المنتج النهائي، معتمدًا تقنية الإنشاء المتطور Modular Construction Concept بالتعاون مع شركة Pharmadule السويدية.

اطلع الوزير على خطوات تصنيع المستحضرات الحيوية من الخلية إلى المنتج النهائي عبر خطوط الإنتاج التي تشمل المفاعلات الحيوية ومناطق التحضير وخطوط التعبئة والتغليف الآلي، بعد أن تم تصنيع الأقسام الإنتاجية وتجهيزها واختبارها بالخارج ثم نقلها وتركيبها لضمان أعلى معايير الجودة العالمية.

جدير بالذكر أن المصنع يسهم في تحقيق استدامة توافر الأدوية الحيوية المتطورة بأسعار في متناول المواطن وبجودة عالمية، ويمثل نقلة نوعية في توطين صناعة الأدوية الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي، حيث سينتج 14 مستحضرًا لعلاج الأورام وأمراض الدم والخصوبة وأمراض الكلى والأنيميا.

وتمتلك شركة إيبيكو ثلاثة مصانع بمساحة إجمالية 130500 متر مربع و59 خط إنتاج تنتج 425 مستحضرًا دوائيًا بطاقة إنتاجية بلغت 327 مليون عبوة. وبلغ حجم إنتاج الشركة العام الماضي 10.8 مليار جنيه والمبيعات 9.3 مليار جنيه، وتصدر لأكثر من 60 دولة حول العالم بحجم صادرات 60 مليون دولار، محتلة المركز الأول في تصدير الدواء المصري بنسبة 25% من إجمالي الصادرات الدوائية و30% من صادرات الدواء المصري إلى أفريقيا.