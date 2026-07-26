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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية

خلال الزيارة
خلال الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيدين بجودة الخدمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءة الخطط العلاجية المقدمة للمرضى.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية للوزير لمتابعة المنظومة الصحية والإنشاءات الجديدة وتذليل أي تحديات تواجه انتظام العمل.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية حول الهيكل التطويري للمنشأة المكون من ستة مبانٍ تضم المبنى الرئيسي (أرضي وخمسة طوابق تشمل الطوارئ والاستقبال وجرعات الكيماوي والأقسام الداخلية والعناية المركزة والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والإشعاعي) ومباني الأشعة والمعامل وعيادات الكيماوي والعيادات الخارجية والتعقيم المركزي والمغسلة والنفايات الطبية، وذلك بتكلفة إجمالية 797 مليون جنيه وطاقة استيعابية 154 سريراً.

تفقد الوزير غرف الاستقبال والإنعاش والكشف والعلاج وغرف الإقامة والإفاقة، حيث يقدم المستشفى العلاج الكيماوي بنسبة 60% ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل و40% على نفقة الدولة. وحرص على التحدث مع المرضى في أماكن الانتظار وغرف تلقي العلاج للتأكد من حصولهم على خدماتهم وجرعاتهم في مواعيدها المحددة دون تأخير، موجهاً بضرورة حصول كل مريض على جرعته العلاجية لحين استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشاد الوزير بمستوى الخدمات الطبية والتجهيزات، وتفقد كبسولات العمليات الجراحية الأربع المجهزة وفق أحدث المقاييس العالمية ومنها كبسولة محلية الصنع، موجهاً بالتوسع في التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات العالمية، كما تفقد مبنى العلاج الإشعاعي الذي يضم جهاز المعجل الخطي وغرفة البراكي ثيرابي. 

وشدد على سرعة الانتهاء من تطوير سكن الأطباء، وتحدث مع الأطباء وفرق التمريض للتأكد من توفير بيئة عمل جاذبة.

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية أن هذا الصرح الطبي يمثل أحد أهم ركائز المنظومة الصحية على مستوى إقليم القناة بأكمله، مشيداً بجهود وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد على التنسيق الكامل مع الوزارة والجهات المعنية لاستمرار الدعم وتذليل أي عقبات ضماناً لخدمة صحية تليق بأهالي المحافظة.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة ريم صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور عاصم محمد أبو يوسف مدير المستشفى.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير لم تؤثر على الخدمات المقدمة، حيث بلغ إجماليها منذ بداية العام الماضي 32555 بمعمل التحاليل و1014 بالمعمل الباثولوجي و7316 بالأشعة التشخيصية و11040 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى 2476 حالة بعيادة الألم و7075 بعيادة الغدة الدرقية و519 بعيادة القلب والأوعية و1758 بعيادة المبادرات الرئاسية.

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