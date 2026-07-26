قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتد.اء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ندعم السودانيين بالغذاء ونبذل جهودا لاستقرار الأوضاع به
وزير التخطيط: بنك الاستثمار القومي يواصل إغلاق ملف المديونيات التاريخية
إسرائيل تغتال مسئولا أمنيا كبيرا من حركة حماس في غزة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ماشي ببلاش.. تطورات جديدة في ملف رحيل محترف سوبر بـ الأهلي
تشكيل بيراميدز في مواجهة بيرسبوليس الإيراني وديا
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
توجيهات مباشرة.. المريض يحصل على جرعة العلاج لحين استصدار قرارات نفقة الدولة
نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لبحث الموقف من إيران وتوسيع العمليات في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات الاحتلال تغلق مداخل ومخارج الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين بها

قوات الاحتلال تغلق مداخل ومخارج الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين بها
قوات الاحتلال تغلق مداخل ومخارج الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين بها
شيماء جمال

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل ومخارج الضفة الغربية، وخاصة مدينة نابلس، بشكل محكم، بالتزامن مع استمرار الهجمة العسكرية والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وذلك وفقا لما أفادت به مراسلة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية خلال مداخلة لها عبر القناة، أن الاعتداءات تتمثل في استهداف الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المركبات، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش عشوائية للمواطنين، مشيرة إلى أن سيدتين وضعتا طفلتيهما داخل مركبتي إسعاف بسبب الأوضاع الميدانية.

وبينت أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع صوب المركبات الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تجري على مرأى ومسمع العالم، في ظل تضييق كبير على مدينة نابلس، بالتزامن مع تصاعد تصريحات قادة اليمين المتطرف.

وأكدت أن الاعتداءات لا تقتصر على مدينة نابلس، وإنما تمتد إلى مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، مع استمرار عمليات التضييق على السكان.

وأشارت إلى أن عمليات التوسع الاستيطاني مستمرة، موضحة أنه منذ يوم أمس وحتى الآن أُقيمت بؤر استيطانية رعوية على أراضٍ فلسطينية في قرية تل والمزرعة الشرقية، فيما شهدت منطقتا دير استيا وأم صفا صباح اليوم إقامة كرفانات متنقلة وإدخال مواشٍ إلى الأراضي الفلسطينية.

ولفتت إلى أن البؤر الاستيطانية الرعوية تتوسع تحت حماية جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن إحدى القرى تعرضت يوم أمس لهجومين من قبل المستوطنين، الأول خلال ساعات الظهيرة، والثاني عند الساعة السادسة مساءً عبر الطرق الالتفافية، بحماية من قوات الاحتلال.

الاحتلال إسرائيل فلسطين نابلس الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الاستثمار: 173 مشروعًا بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية برؤوس أموال 937 مليون دولار

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات تزيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

فيديو

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد