حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.. تفاصيل

أكدت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد إجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأشارت إلى إغلاق جميع الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، مع استمرار فرض الطوق الأمني على بلدة تل غرب المدينة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت عددًا من الفلسطينيين.

وأوضحت السلامين في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادت باعتقال ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ مساء أمس من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وتابعت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس صباح اليوم واعتقلت شابًا وفتاة، كما تواصل اقتحام عدد من المدن والبلدات، بينها مدينة البيرة، حيث داهمت منزل أحد المواطنين، في إطار عمليات التفتيش والاعتقال التي تنفذها بشكل متواصل.

وأضافت ولاء السلامين أن اعتداءات المستوطنين تواصلت بالتزامن مع العمليات العسكرية، إذ شهدت محافظة طولكرم إضرام النار في أحد المساجد، إلى جانب اعتداءات استهدفت ممتلكات الفلسطينيين، في ظل تصاعد التوتر الميداني واتساع نطاق الانتهاكات في مختلف مناطق الضفة الغربية.