اليونان ترحب بإدراج جبل "أوليمبوس" ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

رحبت السلطات اليونانية، بإدراج جبل "أوليمبوس" أعلى جبال البلاد، وهو محمية طبيعية، على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي، حيث يعد هذا الجبل، وفقا للأساطير اليونانية، "موطن الآلهة الأوليمبية الاثني عشر".

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم /الأحد/ أن المسؤولين اليونانيين رحبوا بهذا التصنيف باعتباره اعترافًا دوليًا بارزًا من شأنه تعزيز جهود الحفظ وزيادة الشهرة العالمية لأحد أبرز المناظر الطبيعية في البلاد.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" -في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية- أنه "من اليوم فصاعدًا، يصبح جبل أوليمبوس الأسطوري جبلا للبشرية جمعاء، ويجب حمايته إلى الأبد، ويُعد قرار اليونسكو بالإجماع بإدراجه في قائمة مواقع التراث العالمي إنجازًا وطنيًّا من الطراز الأول".

وأشارت صحيفة (كاثيميريني) إلى أن منظمة (اليونسكو) أدرجت جبل أوليمبوس اليوناني في قائمة التراث العالمي، تقديرا للقيمة الطبيعية والثقافية الاستثنائية لأعلى جبل في البلاد، و أنه تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التي عُقدت في الفترة من 19 إلى 29 يوليو الجاري في بوسان بكوريا الجنوبية.

وترتفع قمة جبل أوليمبوس إلى 2914 مترا فوق سطح البحر، ويعتبر الجبل أحد أغنى بؤر التنوع البيولوجي في أوروبا، إذ يضم أكثر من ألفي نوع من النباتات، بما في ذلك عشرات الأنواع التي لا توجد في أي مكان آخر، فضلا عن حيوانات نادرة، وفقا للخبراء.

وبهذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في اليونان إلى 21 موقعًا، بما في ذلك ثلاثة مواقع مختلطة.

وإلى جانب جبل أوليمبوس، أدرجت اليوم /الأحد/ حصون "لانجدوك" الملكية وشواطئ إنزال نورماندي في فرنسا، بالإضافة إلى سهول "بوما-بادينجيلو" في السودان، ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.