نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لبحث الموقف من إيران وتوسيع العمليات في الضفة

أفاد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة إنه سيغادر غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة منه، والمشاركة في مراسم تشييع السيناتور ليندسي غراهام، الذي وصفه بأنه أحد أعظم أصدقاء إسرائيل منذ قيامها".

وأضاف أنه سيبحث مع ترامب "جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك الوضع في إيران".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال نتنياهو إن التعليمات تقضي بدخول القرى وتفتيشها وضبط الأسلحة واعتقال المطلوبين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات نُفذت وما زالت مستمرة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية دخلت مستشفى في نابلس، حيث اعتقلت شخصين قال إنهما مساعدان لأحد منفذي الهجمات، وأغلقت منزل المنفذ تمهيدا لهدمه، ورسمت خرائط منازل مساعدين آخرين تمهيدا لاتخاذ إجراءات بحقهم.

وأكد نتنياهو استعداد إسرائيل لتنفيذ عمليات أوسع ضد "بؤر الإرهاب"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع سيتوسع في الحديث حول هذا الملف.

وتطرق نتنياهو إلى قرار عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن القرار كشف دوافعه، واتهمه بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لصرف الأنظار عن قضيته.

وقال نتنياهو إنه بحث الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد عزم الولايات المتحدة على التحرك ضد المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن المنظمة تهدد العدالة في العالم وحق الدول الديمقراطية وذات السيادة في ممارسة صلاحياتها.