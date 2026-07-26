القبض على المتهم بالتعدى على زوجته بالضرب بمساعدة شقيقه بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها وشقيقه لقيامهما بالتهجم على منزلها وإصطحاب نجلتها "3سنوات" رغماً عنها بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا من الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور) بتضررها من (زوجها "له معلومات جنائية" ، وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها "بكدمات وسحجات متفرقة " وإحداث تلفيات بباب مسكن الزوجية وإصطحاب نجلتها رغماً عنها لخلافات زوجية بينهما .. وبذات التاريخ حضر المشكو فى حقهما لديوان المركز وبرفقتهما نجلة الشاكية ،

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وقرر زوج الشاكية بإصطحابه نجلته لمعاناة زوجته من أمراض نفسية ، وإتهما الشاكية بالتعدى عليهما بالسب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت تسليم الطفلة لجدتها لوالدها.









