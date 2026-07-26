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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية

بحضور نائب محافظ الجيزة.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية
بحضور نائب محافظ الجيزة.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية
إيمان طلعت

انطلقت اليوم الأحد الموافق ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م، التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك بمسجد المغفرة بحي العجوزة؛ لاختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة، وتأهيلهم للمراحل التالية من البرنامج، في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف المواهب القرآنية الواعدة، والحفاظ على المدرسة المصرية في التلاوة، وترسيخ ريادتها.

وحضر فعاليات التصفيات الأستاذ أيمن منير خليل - نائب محافظ الجيزة، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والشيخ السيد عمارة - مدير مديرية أوقاف الجيزة.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من قراء الإذاعة والتليفزيون المصري، وهم: فضيلة الشيخ محمود الخشت - نائب نقيب قراء القرآن الكريم، والشيخ ياسر محمود الشرقاوي - عضو مجلس إدارة نقابة القراء السابق، والشيخ يوسف قاسم حلاوة - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، والشيخ فتحي خليف - القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري.

وتأتي هذه التصفيات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، التي تستهدف اختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل التالية، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من قراء القرآن الكريم، والحفاظ على المدرسة المصرية في التلاوة، وترسيخ ريادتها، واستمرار رسالتها في اكتشاف القراء المتميزين.

ويشهد الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» إقبالًا واسعًا؛ إذ تقدم للمشاركة أكثر من ٢٥ ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، مقارنة بنحو ١٤ ألف متسابق في الموسم الأول، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على البرنامج والثقة المتزايدة في رسالته، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف الأصوات القرآنية الواعدة ورعايتها، والحفاظ على المدرسة المصرية في التلاوة. كما تُجرى التصفيات الأولية هذا الموسم من خلال ١٠ مراكز موزعة على عدد من المحافظات؛ استيعابًا للأعداد الكبيرة من المتسابقين، ووفق الجدول الزمني المعتمد.

وجدير بالذكر أن التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» انطلقت يوم الأحد الموافق ٥ من يوليو ٢٠٢٦م، من رحاب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الذي أكد أن البرنامج أصبح مشروعًا وطنيًّا وثقافيًّا ودعويًّا رائدًا، يهدف إلى اكتشاف الحناجر الذهبية والمواهب الصوتية الفريدة، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، والإقبال غير المسبوق الذي شهده الموسم الثاني.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال التصفيات الأولية للبرنامج في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتصعيد المتأهلين إلى المراحل التالية، وصولًا إلى المنافسات النهائية التي تهدف إلى إبراز أفضل الأصوات القرآنية الواعدة على مستوى الجمهورية، بما يعزز مكانة المدرسة المصرية في التلاوة، ويؤكد ريادتها في خدمة كتاب الله تعالى.

برنامج دولة التلاوة التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة دولة التىلاوة

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