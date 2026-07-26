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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع معالجة الصرف الصحي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدعم تطوير البنية التحتية على مستوى الدولة، مُشددًا على أن متابعة هذا الملف تأتي في إطار الحرص على ضمان كفاءة التشغيل لتلك المحطات واستدامة الأداء والالتزام بالمعايير البيئية، سعياً لتعزيز جودة خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من محطات معالجة الصرف الصحي، ومعدلات التشغيل الحالية، وخطط الصيانة الدورية والوقائية، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات، والإجراءات المقترحة لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة.

كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول آليات تحسين منظومة التشغيل والصيانة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة، فضلًا عن متابعة الاستفادة من المياه المعالجة في مشروعات التنمية، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

كما لفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والجهات المعنية في المتابعة الدورية لملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية التي أنجزتها الدولة، ويعزز جهودها في حماية البيئة ودعم خطط التنمية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجة وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها، ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة تشغيل المحطات وتحقيق أفضل مردود اقتصادي وبيئي من مشروعات معالجة الصرف الصحي.

بدورها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً سلط الضوء بشكل خاص على موقف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي: أبو رواش بمحافظة الجيزة طاقة 1.6 مليون م3/يوم، والتنقية الشرقية بمحافظة الإسكندرية طاقة 800 ألف م3/يوم، والجبل الأصفر بمحافظة القليوبية طاقة 2.5 مليون م3/يوم، في ضوء أهمية تلك المحطات التي تخدم جانباً كبيراً من المواطنين.

محطات معالجة الصرف رئيس الوزراء مدبولي ترشيد استهلاك المياه الصرف الصحي

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