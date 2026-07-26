إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة

أصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 20 على طريق رأس غارب – الغردقة شمال البحر الأحمر.

كانت غرفة عمليات الإسعاف تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات تراوحت بين جروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة.

وقامت الفرق الطبية بمستشفى رأس غارب التخصصي بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المصابين فور وصولهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات التعامل مع الحوادث والطوارئ.