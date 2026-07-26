محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوافق على حزمة من قرارات خدمية

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، لمتابعة ملفات العمل التنفيذي وبحث عدد من القرارات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على عدد من القرارات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأهالي، حيث تم إطلاق اسم الشهيد عبد الرازق عبد الشافي فخر الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، على مدرسة شوبر الإعدادية المشتركة بمركز طنطا، تقديرًا لتضحيات أبطال الوطن، كما تمت الموافقة على دعم مستشفى سامول المركزي بتانك أكسجين سعة 6000 لتر لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والبدء في نقل 10 آلاف طن من المخلفات التاريخية المتراكمة بالمحطة الوسيطة بمشال إلى المدفن الصحي بالسادات للارتقاء بالبيئة وتحسين مستوى النظافة لخدمة أهالي مركز بسيون.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وافق المجلس على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ65 قرية تابعة لمراكز طنطا والمحلة الكبرى والسنطة، بما يسهم في تنظيم العمران وتحقيق احتياجات المواطنين، إلى جانب الموافقة على تنفيذ وتركيب مصعد بمركز الرعاية الأولية بقرية الشين بمركز قطور لخدمة مرضى الغسيل الكلوي وتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

تيسير حياة المواطنين

وأكد محافظ الغربية استمرار المحافظة في اتخاذ كل ما يلزم لتيسير حياة المواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، وتسهيل الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، مع تكثيف المتابعة الميدانية على جميع القطاعات لضمان تقديم خدمة أفضل للأهالي.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع جهود منظومة النظافة، حيث استعرض نتائج الأعمال خلال شهر يوليو 2026، والتي تضمنت رفع 3380 طنًا من تجمعات وبؤر القمامة التاريخية بالمراكز والمدن والأحياء، والانتهاء من رفع 40 ألف طن من المخلفات التاريخية بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة مركز طنطا، مؤكدًا استمرار العمل للقضاء على التراكمات وتحسين المظهر الحضاري، مع التعامل الفوري مع الإشغالات، وتنظيم الأسواق، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومواصلة العمل لتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الغربية.