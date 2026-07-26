تمسك بالتعاقد معه.. عرض سعودي جديد لضم نجم الأهلي

كشفت صحيفة «الوئام» السعودية عن تحرك جديد من جانب نادي اتحاد جدة للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مستفيدًا من الإنتعاشة المالية التي يعيشها النادي السعودي في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن إدارة اتحاد جدة تجهز عرضًا رسميًا جديدًا للحصول على خدمات إمام عاشور ، ومن المقرر أن يصل العرض إلى النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة، في محاولة لحسم الصفقة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.وكان آخر عرض قدمه نادي اتحاد جدة إلى الأهلي لضم إمام عاشور قد وصل إلى 6 ملايين دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت العرض وتمسكت باستمرار اللاعب، نظرًا لأهميته الكبيرة داخل صفوف الفريق والدور الذي يقوم به في خط الوسط.

وتترقب إدارة الأهلي العرض الجديد من النادي السعودي، خاصة في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار إمام عاشور باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق، إلى جانب صعوبة تعويضه في حال رحيله خلال الفترة الحالية.

ويأتي اهتمام اتحاد جدة بضم إمام عاشور بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الأهلي، حيث أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، ونجح في حصد العديد من البطولات مع القلعة الحمراء منذ انضمامه.ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في ملف اللاعب، خاصة مع إصرار النادي السعودي على التفاوض، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل بداية الموسم الجديد والمنافسات القوية التي تنتظر الفريق محليًا وقاريًا.