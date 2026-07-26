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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجلاء 320 ألف شخص في فرنسا وإسبانيا مع استمرار حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ

تواصل حرائق الغابات اجتياح مناطق واسعة في جنوب أوروبا، ما دفع السلطات في فرنسا وإسبانيا إلى إجلاء أكثر من 320 ألف شخص من المناطق المتضررة، في ظل استمرار جهود احتواء النيران.

وذكرت شبكة "يورو نيوز"، اليوم "الأحد"، أن الحرائق لاتزال مستعرة في إسبانيا، لاسيما في منطقة مدريد ومقاطعة آفيلا، حيث أُجلي نحو 100 ألف شخص من المناطق المهددة.

وفي جنوب غرب فرنسا، أُجبر أكثر من 220 ألف شخص على إخلاء منازلهم عقب إصدار أوامر إخلاء شملت خمس قرى إضافية قرب مدينة بوردو مساء أمس السبت، وتسببت الرياح القوية وجفاف التربة في تسارع انتشار الحريق الرئيسي، بحسب السلطات المحلية، التي أوضحت أن النيران أتت حتى الآن على نحو 42 ألف هكتار.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي توفر موارد متعددة لدعم جهود مكافحة الحرائق، إذ أرسلت إيطاليا 14 من أفراد الطوارئ وطائرتين من طراز "كانادير"، فيما دفعت البرتغال بـ129 فردًا و41 مركبة دعم.. كما تشارك اليونان بـ33 فردًا إضافيًا، إلى جانب طائرتين من طراز "كانادير" وطائرة دعم.

وفي فرنسا، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز نشر نحو 2500 من رجال الإطفاء، بينهم فريق سويسري، للمشاركة في عمليات مكافحة الحرائق المشتعلة في جنوب غرب البلاد.

حرائق الغابات جنوب أوروبا فرنسا إسبانيا

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