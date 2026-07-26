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رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الاستعداد الجيد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اعتماداً على الدروس المستفادة مما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بما يسهم فى سرعة دخول مختلف المشروعات المخطط تنفيذها الخدمة، وفق البرامج الزمنية المقررة في هذا الشأن، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تستهدف تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمواطني القرى المستهدفة في العديد من القطاعات والمجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم  بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد عبدالله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد رمضان ممثل مكتب "دار الهندسة" استشاري المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تناول استعراضاً لمختلف تفاصيل ومكونات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبرامج الزمنية المقترحة لتنفيذ ما تتضمنه المرحلة من مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى العديد من المشروعات التى تم الإنتهاء منها، و التى تم استلامها ودخولها الخدمة فى العديد من القطاعات التنموية والخدمية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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