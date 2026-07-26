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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله

النادى الأهلى
النادى الأهلى
القسم الرياضي

توقفت المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي إنبي بشأن التعاقد مع حامد عبدالله، لاعب الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي حول المقابل المالي وبنود الصفقة.

وكشفت مصادر مطلعة أن آخر جولة من المفاوضات شهدت تمسك مسؤولي إنبي بالحصول على 40 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات حامد عبدالله، إلى جانب الحصول على نفس الامتيازات التي تضمنتها صفقتا انتقال علي محمود وأقطاي عبدالله إلى الأهلي، والتي شملت بنودًا إضافية مرتبطة بمستقبل اللاعب.

في المقابل، تمسك الأهلي بعرضه الأخير، والذي جاء بنفس القيمة المالية والمميزات التي سبق الاتفاق عليها في صفقتي علي محمود وأقطاي عبدالله، رافضًا إجراء أي تعديلات مالية جديدة على العرض المقدم لإدارة إنبي.

وأضافت المصادر أن المفاوضات انتهت عند هذا الحد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين، كما لم يتم تحديد أي موعد جديد لاستئناف المحادثات، وهو ما يجعل الصفقة مجمدة في الوقت الحالي.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم حامد عبدالله ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة خلال السنوات المقبلة، إلا أن الفجوة المالية بين مطالب إنبي والعرض الأهلاوي حالت حتى الآن دون إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه خلال الأيام المقبلة، سواء بالعودة إلى طاولة المفاوضات حال تراجع إنبي عن مطالبه المالية، أو صرف النظر عن الصفقة والاتجاه إلى خيارات أخرى لتدعيم المركز المطلوب، في إطار خطة النادي لتجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

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