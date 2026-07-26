احتفالية الأهلي الكبرى.. حضور وزاري وإعلامي وتنظيم خاص للإعلان عن الشراكة الجديدة

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل الاحتفالية الكبرى التي يستعد النادي الأهلي لتنظيمها خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن عقد الرعاية الجديد، بجانب الكشف عن حقوق تسمية استاد الأهلي، في حدث سيكون من أكبر الفعاليات التي يشهدها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الشركة الراعية الرئيسية لعقد الأهلي الجديد أعدت احتفالية خاصة تتناسب مع حجم الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الحدث لن يقتصر على الإعلان عن عقد الرعاية، بل سيشهد أيضًا الإعلان الرسمي عن حقوق شراء تسمية استاد الأهلي.

وأضاف المصدر أن الشركة وجهت الدعوة لمجلس إدارة النادي، ومسئولي الشركات التابعة للأهلي، حيث تم تخصيص 70 دعوة لهم، فضلاً عن توجيه الدعوات لعدد من الوزراء وكبار المسئولين، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية.

وأوضح أن الشركة الراعية بدأت منذ أيام وضع اللمسات التنظيمية الخاصة بالحفل، من خلال إعداد برنامج متكامل يواكب أهمية المناسبة، مع تجهيز كافة التفاصيل المتعلقة باستقبال الضيوف والتغطية الإعلامية.

وأشار إلى أن الدعوات الإعلامية جاءت متنوعة، لضمان تغطية الحدث من مختلف المنصات والقنوات، في ظل اعتباره مناسبة رياضية وجماهيرية واقتصادية تعكس حجم الشراكة الجديدة بين النادي الأهلي والراعي الرئيسي.

وأكد أن الاحتفالية ستشهد حضورًا كبيرًا من مختلف الجهات، في إطار تقديم الشراكة الجديدة بصورة تليق بمكانة الأهلي، باعتباره أحد أكبر الأندية في المنطقة وصاحب قاعدة جماهيرية واسعة.