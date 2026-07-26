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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ثلاثة مراكز تكنولوجية جديدة بالوحدات المحلية بسندبيس وأبو الغيط وباسوس، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتم توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتجهيز المراكز التكنولوجية الجديدة  من خلال المشاركة المجتمعية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 


واستهلت الوزيرة والمحافظ الجولة بافتتاح المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بسندبيس، حيث تم استغلال مبنى قائم داخل سور الوحدة المحلية مكون من ثلاثة طوابق، وتم تطوير وتجهيز الدور الأرضي على مساحة 400 متر مربع وتحويله إلى مركز تكنولوجي متكامل مزود بأحدث التجهيزات الفنية والتقنية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متميزة وسريعة لأهالي القرية والقرى التابعة لها.


كما افتتحا المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بأبو الغيط، حيث تم استغلال مبنى غير مستغل مكون من دور أرضي على مساحة 250 مترًا مربعًا، وتم تطويره وتجهيزه بالكامل وتحويله إلى مركز تكنولوجي حديث، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بكفاءة وسرعة.


واختتمت الجولة بافتتاح المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بباسوس، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية داخل الوحدات المحلية القروية، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الرئيسية، وتحقيق سرعة إنجاز المعاملات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة الإدارة المحلية.
 

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن افتتاح المراكز التكنولوجية الجديدة يعكس ما تشهده منظومة الإدارة المحلية من تطور مستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف توفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق رضا المواطنين ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
 

ومن جانبه، أشار الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى أن المراكز التكنولوجية الجديدة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الوحدات المحلية والقرى التابعة لها، من خلال تقليل مسافات الانتقال، وتيسير الحصول على الخدمات، وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.


وخلال الجولة، تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية أقسام المراكز التكنولوجية الثلاثة، وتابعت  منظومة العمل وآليات استقبال المواطنين وإنهاء طلباتهم، كما تابعت مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المقدمة، ووجهت بضرورة الحفاظ على كفاءة التشغيل، والالتزام بسرعة إنجاز الخدمات وتقديم أفضل مستوى من الأداء للمواطنين.


وتعكس هذه الافتتاحات توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة القليوبية نحو التوسع في إنشاء مراكز تكنولوجية حديثة داخل الوحدات المحلية القروية، بما يضمن توزيع الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وتقريبها من المواطنين، واستيعاب الزيادة في معدلات الإقبال على الخدمات، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتكامل جهود الأجهزة التنفيذية والمشاركة المجتمعية، بما يدعم جهود الدولة في تحديث الإدارة المحلية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

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