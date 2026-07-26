وزيرة التنمية المحلية تفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالقليوبية

يستقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية ، اليوم الأحد، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في زيارة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لدعم التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بافتتاح المركز التكنولوجي بقرية أجهور الكبرى بطوخ، ثم تتوجه إلى مدينة القناطر الخيرية لافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية الجديدة، تشمل المركز التكنولوجي بقرية سندبيس ، والمركز التكنولوجي بقرية أبو الغيط، إلى جانب افتتاح المركز التكنولوجي بقرية باسوس، وذلك ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للتوسع في ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

كما تتضمن الزيارة تفقد أحد المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر والذى يتضمن إنشاء 43 محل بالجزيرة الوسطى بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القليوبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.