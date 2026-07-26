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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: زيادة 25% في أعداد السفن المارة بالقناة خلال يوليو

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
رحمة سمير

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار تأميم القناة قبل 70 عامًا كان نقطة الانطلاق الحقيقية لتطويرها، مشيرًا إلى أن القناة تحولت من ممر إقليمي إلى أحد أهم الممرات الملاحية العالمية بفضل مشروعات التطوير المستمرة.

تأميم القناة بداية مسيرة التطوير

أوضح ربيع خلال برنامج  أن تأميم قناة السويس منح المصريين القدرة على تطوير المجرى الملاحي وتحديثه، مؤكدًا أن الإدارة الأجنبية لم تُجرِ أي تطوير حقيقي للقناة قبل التأميم.

قناة السويس الجديدة نقلت القناة للعالمية

وأشار إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 مكّن القناة من استقبال السفن العملاقة، وضاعف أعداد السفن والعائدات، كما أنهى الحديث عن وجود بدائل تنافسية للقناة.

تطوير مستمر للمجرى الملاحي والأسطول

وأوضح أن أعمال التطوير لم تتوقف، حيث شملت:

  • توسعة وتعميق القطاع الجنوبي لتحسين الملاحة بنسبة تقارب 28%.
  • زيادة أطوال الازدواج بالمجرى الملاحي إلى 82 كيلومترًا.
  • تحديث أسطول القاطرات والكراكات ولنشات الإرشاد.

تصنيع القاطرات محليًا لأول مرة

وكشف رئيس الهيئة أن جميع الوحدات البحرية الجديدة أصبحت تُصنع داخل ترسانات هيئة قناة السويس، بعد أن كانت تستورد من الخارج، موضحًا أن الهيئة بدأت أيضًا تصدير القاطرات إلى الأسواق الأوروبية.

ارتفاع حركة الملاحة خلال يوليو

وأكد ربيع أن حركة الملاحة بدأت تستعيد نشاطها، حيث سجلت القناة خلال أول 25 يومًا من يوليو:

  • زيادة 25% في أعداد السفن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
  • ارتفاع الإيرادات الدولارية بنحو 36%.

خسائر البحر الأحمر مستمرة

وأشار إلى أن أزمة البحر الأحمر ما زالت تؤثر على حركة الملاحة، موضحًا أن القناة فقدت نحو 12 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، بينما تستمر الخسائر خلال 2026، رغم مؤشرات التحسن الحالية.

التكريك التطوير_الملاحي الاقتصاد مصر قناة_السويس

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