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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شغف خارج المستطيل الأخضر.. هوايات غريبة لنجوم كرة القدم حول العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة   -  
محمد سمير

لا تتوقف اهتمامات نجوم كرة القدم عند حدود الملاعب والمنافسات، فلكل لاعب عالمه الخاص وهواياته التي تكشف جانبًا مختلفًا من شخصيته بعيدًا عن الأضواء والبطولات.

نيمار.. سيارات فارهة وأجواء باتمان

يعشق النجم البرازيلي نيمار اقتناء السيارات الفاخرة، حيث يمتلك أسطولًا من المركبات المميزة، إلى جانب طائرات مروحية تحمل طابع شخصية "باتمان"، في انعكاس لشغفه بعالم السيارات والتصميمات الفريدة.

هالاند.. حلم المزرعة الهادئة

رغم شهرته العالمية، كشف النرويجي إيرلينج هالاند عن حلمه بالابتعاد عن صخب كرة القدم بعد الاعتزال، والعيش في مزرعة هادئة يهتم فيها بتربية الأبقار وزراعة البطاطا.

محمد صلاح.. شغف الساعات الفاخرة

يمتلك النجم المصري محمد صلاح اهتمامًا خاصًا بالساعات العالمية الفاخرة، حيث يعد ارتداء الساعات ذات الماركات الشهيرة من أبرز هواياته خارج الملعب.

فينيسيوس.. عاشق موسيقى الريجي

يستمتع البرازيلي فينيسيوس جونيور بموسيقى الريجي ذات الإيقاعات المستوحاة من جزر الكاريبي، ويعتبرها من هواياته المفضلة بعيدًا عن أجواء كرة القدم.

مبابي.. كرة السلة والرقص

يهتم الفرنسي كيليان مبابي بممارسة كرة السلة، كما يستمتع بتقليد الرقصات المختلفة، في جانب يعكس حبه للرياضة والفنون.

ديفيد بيكهام.. تربية النحل وجمع العسل

يمتلك أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام هواية مميزة تتمثل في تربية النحل والعناية بالخلايا، إلى جانب جمع العسل، وهي هواية بعيدة تمامًا عن عالم كرة القدم.

بيليه.. الموسيقى والطبخ والصيد

كان الأسطورة البرازيلية بيليه شغوفًا بالموسيقى، حيث أحب كتابة الأغاني وعزف الجيتار، كما استمتع بالطبخ وصيد الأسماك خلال أوقات فراغه.

رياض محرز.. شغف الموضة والأناقة

يهتم النجم الجزائري رياض محرز بعالم الموضة والأزياء، ويحرص على ارتداء الملابس الفاخرة التي تعكس ذوقه الخاص خارج المستطيل الأخضر.

هوايات غريبة نجوم كرة القدم نيمار هالاند محمد صلاح فينيسيوس مبابي ديفيد بيكهام بيليه رياض محرز

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