تعرف على مباريات اليوم بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا

تستأنف اليوم الأحد، منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم الثالث في المنافسات، لقاء كينيا ورواندا للناشئات في الساعة الواحدة ظهرًا، وجنوب السودان وكينيا ناشئين في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وفي الساعة السادسة مساءً، يلتقي منتخب مصر للناشئات نظيره تنزانيا، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء منتخب مصر ورواندا للناشئين في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وشهدت منافسات اليوم الأول والثاني فوز منتخبا مصر ناشئين وناشئات، حيث تغلب منتخب الناشئين على تنزانيا بنتيجة 126-32، وفاز أيضا منتخب الناشئات أمام كينيا بنتيجة 78-30 وأمام تنزانيا 86-50.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.