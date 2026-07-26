إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الارتجاع المعدي المريئي حيث أنه من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار والجنسيات.

أعراض ارتجاع المرئ..

تشمل الأعراض الشائعة الشعور بالحرقان في الصدر ، والإحساس بوجود ورم في الحلق ، والتجشؤ والانتفاخ ، والقلس في الفم بسبب الأطعمة شديدة الحموضة والهضم جزئيًا من المعدة. يمكن أن يؤثر الارتجاع أيضًا على الجهاز التنفسي ، مما يؤدي إلى بحة في الصوت أو أزيز أو تنقيط أنفي خلفي أو سعال أو ربو.

لكن ارتداد الحمض المستمر أكثر من مجرد مزعج إذا حدث ذلك كثيرًا واستمر لفترة طويلة ، فقد يؤدي إلى تآكل بطانة المريء وزيادة خطر الإصابة بسرطان قاتل يسمى سرطان المريء الغدي.

خطوات بسيطة لتخفيف ارتجاع المريء..

إذا كنت تعاني من ارتجاع المرئ فاتبع هذه النصائح البسيطة للتقليل من الأعراض:

1-حافظ على وزن صحي: الوزن الزائد يضغط على البطن، مما يدفع المعدة للأعلى ويسبب ارتجاع الحمض إلى المريء.

2-توقف عن التدخين: التدخين يقلل من كفاءة العضلة العاصرة السفلية للمريء في أداء وظيفتها بشكل صحيح.

3-ارفع مقدمة السرير: إذا كنت تعاني من حرقة المعدة باستمرار أثناء النوم، فقم بوضع كتل خشبية أو إسمنتية تحت أرجل السرير من جهة الرأس لرفعها بمقدار 15-23 سم، وإذا لم تستطع رفع السرير، فاستخدم وسادة إسفنجية أسفل الجزء العلوي من جسمك، لكن تجنب رفع رأسك باستخدام الوسائد فقط، فهذا غير فعال.

4-نم على جانبك الأيسر: عند النوم، ابدأ بالاستلقاء على الجانب الأيسر لتقليل احتمالية حدوث الارتجاع.

5-لا تستلقِ بعد الأكل مباشرة: انتظر على الأقل 3 ساعات بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء أو النوم.

6-تناول الطعام ببطء وامضغ جيدًا: ضع الشوكة جانبًا بعد كل لقمة وابدأ مجددًا بعد أن تنتهي من المضغ والبلع.

7-تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحفز الارتجاع: تشمل المسببات الشائعة الكحول، والشوكولاتة، والكافيين، والأطعمة الدهنية أو النعناع.

8-تجنب الملابس الضيقة: الملابس التي تضغط على منطقة الخصر تزيد الضغط على البطن والعضلة العاصرة السفلية للمريء.

المصدر..outside