رحلة طويلة عشناها سوا .. صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد حجازي

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى أحمد حجازي، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مشيدًا بالمسيرة الحافلة التي قدمها المدافع الدولي طوال سنوات وجوده داخل المستطيل الأخضر.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحلة طويلة عشناها سوا من طفولتنا. استمتعنا وانبسطنا بكل مرحلة فيها. بالتوفيق في اللي جاي".

وكان أحمد حجازي قد أعلن اعتزاله كرة القدم، ليسدل الستار على مسيرة امتدت لأكثر من 17 عامًا، خاض خلالها العديد من التجارب بين الملاعب المصرية والأوروبية والسعودية، ونجح في ترك بصمة واضحة كأحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية الحديث.

وشهدت مسيرة حجازي العديد من المحطات المهمة، حيث بدأ مشواره في الكرة المصرية، قبل خوض تجارب احترافية في إيطاليا وإنجلترا والسعودية، كما كان أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر لسنوات طويلة، وشارك في العديد من البطولات القارية والدولية.

وكان آخر ظهور لأحمد حجازي بقميص نادي نيوم السعودي، حيث ساهم في صعود الفريق إلى دوري روشن للمحترفين، قبل أن يقرر إنهاء مسيرته كلاعب.

ومن المنتظر أن يبدأ حجازي مرحلة جديدة في عالم كرة القدم، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها طوال سنوات اللعب، بعدما أنهى رحلته داخل الملعب تاركًا إرثًا مميزًا مع الأندية التي مثلها ومنتخب بلاده.