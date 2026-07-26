هل يعتزل البرغوث؟.. نجم الأرجنتين يكشف كواليس قرار ميسي المنتظر

كشف الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، عن موقف مواطنه ليونيل ميسي بشأن إمكانية اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال باريديس في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن ميسي لم يتخذ قراره بعد، وأتمنى بالطبع ألا يعتزل، لكن في النهاية القرار يعود إليه وحده".

وأضاف: "الأهم أن يفعل ما يجعله سعيدًا، لأن سعادته ستجعلنا نحن أيضًا سعداء، فهو لاعب استثنائي ووجوده داخل الملعب يمثل إضافة كبيرة للجميع".

وتأتي تصريحات باريديس في ظل استمرار الحديث حول مستقبل ميسي مع منتخب الأرجنتين، خاصة مع تقدمه في العمر واقتراب نهاية مسيرته الكروية، وسط ترقب جماهيري لمعرفة قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الاعتزال الدولي.