حملة إعلانية ضخمة.. الأهلي يتحرك لتحصين إمام عاشور| خاص

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي خطوة جديدة في إطار جهودهم للحفاظ على إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإقناعه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم التفكير في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب من عدد من الأندية الخارجية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن الإدارة تدرك جيدًا قيمة إمام عاشور الفنية، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية، يأتي في مقدمتها اتحاد جدة السعودي، إلى جانب وجود استفسارات وعروض شفهية من أندية في الدوريين الإنجليزي والأمريكي.

وأضاف المصدر أن الأهلي قرر منح إمام عاشور مكانة خاصة ضمن المشروع التسويقي الجديد للنادي، حيث تم الاستقرار على اختياره ليكون الواجهة الإعلانية الرئيسية لشركة "فودافون"، الراعي الرسمي الجديد للنادي الأهلي، في إطار الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا غدًا الاثنين.

وأوضح المصدر أن الحملة الإعلانية الخاصة بإمام عاشور مع الراعي الجديد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليون جنيه، وذلك بعيدًا عن قيمة عقده السنوي مع النادي الأهلي، والذي يبلغ 35 مليون جنيه، ليواصل اللاعب تصدر قائمة الأعلى تسويقًا داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأمر لا يتوقف عند الحملة الإعلانية فقط، إذ سيحصل اللاعب على مزايا تسويقية وإعلانية أخرى من خلال شركة الكرة بالنادي، ضمن خطة تهدف إلى تعظيم العوائد المالية لنجوم الفريق، بما يضمن استمرارهم وإغلاق الباب أمام الإغراءات الخارجية.

وأكد المصدر أن تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي حتى عام 2030 جاء ضمن رؤية طويلة المدى للحفاظ على الركائز الأساسية للفريق، وأن الإدارة تسعى لتوفير كل عوامل الاستقرار للاعب سواء على المستوى الفني أو المالي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعتبر إمام عاشور أحد أهم عناصر مشروع الفريق في السنوات المقبلة، ولذلك تتحرك الإدارة على أكثر من محور للحفاظ عليه، سواء من خلال تحسين المقابل المالي، أو منحه فرصًا تسويقية واستثمارية كبيرة، بما يجعله أحد أبرز الوجوه الإعلانية للنادي، ويقلل من فرص رحيله للاحتراف الخارجي في الوقت الحالي، رغم الاهتمام المتزايد بخدماته من عدة أندية خارج مصر.