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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي يحدد شرطا وحيدا لرحيل إمام عاشور.. ما هو؟

إمام عاشور
إمام عاشور
أحمد أيمن

حسم النادي الأهلي موقفه من الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع لاعب الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وقدم عاشور مستويات قوية مع المنتخب المصري خلال المونديال، حيث ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي للفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16، كما نجح في تسجيل هدفين خلال مشوار الفريق أمام منتخبي بلجيكا وأستراليا، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين حظوا بإشادة واسعة من وسائل الإعلام والمتابعين.

وودع زملاء عاشور كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مرسيدس بنز".

عرض سعودي لضم إمام عاشور 

خلال الأيام الماضية، انتشرت تقارير صحفية سعودية تحدثت عن وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم إمام عاشور، تضمن مقابلًا ماليًا قدره 6 ملايين دولار للحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى راتب سنوي مغرٍ يصل إلى 4 ملايين دولار. 

وأشارت تلك التقارير إلى أن إدارة الأهلي لم تُبدِ موافقة على العرض المزعوم بسبب رغبتها في الحصول على قيمة مالية أكبر مقابل التخلي عن أحد أبرز نجوم الفريق.

لكن مصدر داخل النادي الأهلي نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لم تتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية من نادي الاتحاد أو أي نادٍ آخر للتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله بشأن وصول عرض سعودي رسمي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن اللاعب لا يزال عنصرًا أساسيًا في مشروع الفريق للمواسم المقبلة، وأن إدارة النادي لم تدخل في أي مفاوضات تتعلق برحيله.

شرط وحيد لرحيل إمام عاشور 

رغم ذلك، أشار المصدر إلى أن الأهلي لا يغلق الباب أمام فكرة بيع اللاعب مستقبلاً، لكن الأمر يرتبط بوجود عرض مالي مناسب يعكس القيمة الفنية والتسويقية التي يتمتع بها إمام عاشور، خاصة بعد تألقه اللافت على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن إدارة الأهلي لن تدرس أي عرض يقل عن 8 ملايين دولار، معتبرة أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى الذي يمكن من خلاله مناقشة فكرة التخلي عن اللاعب، في حال وصول عرض رسمي يلبي طموحات النادي.

ويُعد إمام عاشور من أبرز لاعبي الأهلي في السنوات الأخيرة، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي مقابل نحو 3 ملايين دولار. 

ومنذ ذلك الحين، نجح في فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في خط الوسط بفضل إمكاناته الفنية وقدرته على أداء أكثر من دور داخل الملعب.

ويأتي الحديث عن مستقبل اللاعب في ظل اهتمام عدد من الأندية العربية بالحصول على خدماته، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وهو ما ساهم في رفع قيمته السوقية وجعله محل متابعة من عدة أندية تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين أصحاب خبرات دولية.

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