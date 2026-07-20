مهيب عبد الهادي يكشف سر تمسك الأهلي ببقاء إمام عاشور

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف النادي الأهلي من بيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال موسم الانتقالات الجديد.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رفض الأهلي رحيل إمام عاشور طبيعي جدا.. الأهلي لسه لم يستفيد من قدرات إمام عاشور".

وتتمسك إدارة الأهلي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق خاصة في ظل ارتباط النادي باستحقاقات محلية وقارية مهمة خلال الموسم الجديد.

وترى الإدارة أن رحيل أي عنصر مؤثر لن يتم إلا في حال وصول عرض رسمي يتناسب مع القيمة الفنية والمالية للاعب مع مراعاة احتياجات الجهاز الفني وخططه للموسم المقبل.

لذلك فإن ملف احتراف إمام عاشور أو مروان عطية لا يزال مؤجلًا في الوقت الحالي لحين وصول عروض رسمية يمكن مناقشتها.

عروض رسمية محدودة

وحسب المصدر فإن الأهلي لم يتلق حتى الآن عروضًا رسمية لنجوم الفريق باستثناء العرض المقدم من سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار.

وتلقى النادي عرضًا من المصري البورسعيدي للتعاقد مع الثلاثي محمد شكري وعمر الساعي ومصطفى العش بينما لم تصل أي عروض رسمية لبقية لاعبي الفريق.