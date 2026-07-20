قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
فرمان عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي
العرض الأحمر يتفوق ماليًا.. خيتافي ينافس الأهلي على ضم منصف بقرار
ننشر تفاصيل إنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية جديدة العام المقبل
حبس التيك توكر بدر عياد 6 أشهر في اتهامه بسب وقذف المطرب عمر كمال
تقرير إسرائيلي : مجتبى خامنئي موجود في إيران ويواصل إصدار التوجيهات
الأهلي يحدد شروطه المالية لبيع رضا سليم إلى الجيش الملكي
منتخب بلجيكا يعلن رحيل مدربه رودي جارسيا
رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد
وصول الأبطال .. طائرة منتخب إسبانيا تصل مدريد بعد التتويج بكأس العالم
الولايات المتحدة: بدء برنامج المنطقة التجريبية في ثلاث قرى لبنانية
ذعر في البنتاجون .. أزمة خفية تضرب الأسطول الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات جديدة تكشف كواليس اشتباكات نهائي المونديال.. والاعتداء على رودري البداية

أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم
أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم
إسراء أشرف

أظهرت لقطات جديدة من نهائي كأس العالم 2026، تفاصيل مثيرة حول الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية، بعد تتويج المنتخب الإسباني باللقب إثر فوزه بهدف دون رد.

وأوضحت اللقطات، أن بداية الأزمة جاءت خلال احتفالات لاعبي إسبانيا، بعدما وجه ناهويل مولينا، ظهير المنتخب الأرجنتيني، ضربة إلى رودري أثناء احتفاله، ليتوقف لاعب وسط إسبانيا ويواجهه، قبل أن تتطور الأحداث سريعًا إلى مشادات جماعية بين لاعبي المنتخبين.

وشهدت الدقائق التالية تدخل عدد من لاعبي الأرجنتين، أبرزهم لياندرو باريديس، الذي دخل في اشتباك مع جافي وإيريك جارسيا، كما شارك نيكولاس أوتاميندي وتياجو ألمادا في التوترات، قبل أن يتدخل الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه باريديس.

وفي المقابل، أظهرت اللقطات ليونيل ميسي وهو يبتعد عن الاشتباكات، مكتفيًا بمغادرة محيط الأحداث دون المشاركة في أي احتكاك، بينما استمرت حالة التوتر بين لاعبي المنتخبين لعدة دقائق بعد نهاية اللقاء.

وتأتي هذه الواقعة بعد الانتقادات التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني بسبب تدخلاته العنيفة في مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا، وهو ما دفع عددًا من المحللين إلى اعتبار أحداث النهائي امتدادًا للسلوك نفسه داخل الملعب.

ووجه آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، انتقادات حادة لتصرفات لاعبي الأرجنتين خلال تحليله للمباراة عبر هيئة الإذاعة البريطانية، مؤكدًا أن ما حدث لا يليق بنهائي كأس العالم، وأن الخسارة يجب أن تُواجه بطريقة مختلفة.

كما هاجم الإعلامي البريطاني بيرس مورجان سلوك لاعبي الأرجنتين عبر حسابه على منصة "إكس"، واصفًا ما بدر منهم بأنه "تصرفات مشينة" لا تليق بكرة القدم، مع تخصيصه انتقادات مباشرة للياندرو باريديس.

ومن المنتظر أن يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقًا في الأحداث التي أعقبت النهائي، تمهيدًا لاتخاذ قرارات انضباطية بحق المتورطين، في ظل المطالبات بتوقيع عقوبات صارمة بعد المشاهد التي شهدها ملعب المباراة.

لقطات مثيرة نهائي كأس العالم كاس العالم الأرجنتين إسبانيا منتخب إسبانيا أحداث نهائي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

كلية الشرطة 2026-2027.. شروط القبول ومواعيد التقديم بالتفصيل

كلية الشرطة 2026-2027.. شروط القبول ومواعيد التقديم بالتفصيل

إنستاباي يحذر المستخدمين من مشاركة هذه البيانات حفاظًا على أموالهم

إنستاباي يحذر المستخدمين من مشاركة هذه البيانات حفاظًا على أموالهم

شقق الإسكان التعاوني 2026.. الشروط والخطوات وآخر موعد للتقديم

شقق الإسكان التعاوني 2026.. الشروط والخطوات وآخر موعد للتقديم

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

3 وصفات مضمونة.. طريقة عمل الكيكة الهشة

طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة

سيارة باتمان الخارقة تظهر في شوارع أمريكا ليلًا.. شاهد

سيارة باتمان
سيارة باتمان
سيارة باتمان

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

فيديو

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد