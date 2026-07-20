سهير جودة تسخر من ميسي: باي باي.. مش معانا في اللى جاي

علّقت الإعلامية سهير جودة على خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، بصورة للنجم ليونيل ميسي بدا خلالها في حالة حزن شديد عقب نهاية المباراة.

منتخب اسبانيا

ونشرت سهير جودة الصورة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "باي باي ميسي.. باي باي.. مش معانا في الجاي." في إشارة إلى خسارة المنتخب الأرجنتيني للقب، وسط تفاعل واسع من متابعيها.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليمنح منتخب إسبانيا الأفضلية، قبل أن يحافظ "الماتادور" على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

وفشل منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022، بعدما اصطدم بمنتخب إسبانيا في المباراة النهائية.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ النهائي بعد تصدره مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم واصل مشواره بإقصاء النمسا، والبرتغال، وبلجيكا، قبل أن يتغلب على فرنسا في نصف النهائي، ليختتم البطولة بالتتويج على حساب الأرجنتين.