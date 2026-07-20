أحمد جلال عن لامين يامال: صغيرهم الذي تفوق على ميسي ورونالدو في السحر

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال، عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مشيرًا إلى موهبته الاستثنائية التي جعلته ينافس كبار أساطير كرة القدم.

منتخب اسبانيا

ونشر أحمد جلال عبر حسابه على "فيسبوك" صورة تجمع لامين يامال بكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وعلّق عليها قائلًا: “لامين يامال.. صغيرهم الذي تفوق عليهم في السحر.”

وجاء تعليق أحمد جلال بعد تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه المعروف في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب حامل اللقب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى خزائنه ويؤكد عودة "الماتادور" إلى قمة الكرة العالمية.