وزير الرياضة يلتقي رئيس الأولمبياد الخاص لبحث استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، رئيس الأولمبياد الخاص المصري المهندس هاني محمود، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمرحلة الثانية من دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر 2026، والتي تشمل منافسات الفروسية والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي ورفع الأثقال.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير، من خلال توفير المنشآت الرياضية المناسبة، والتنسيق بشأن الجوانب الفنية واللوجستية، بما يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية، ويعزز جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم لإنجاح البطولة، بما يواكب توجهات الدولة في رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز ريادة مصر داخل منظومة الأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأولمبياد الخاص المصري في إعداد الأبطال ودمجهم في المجتمع من خلال الرياضة.