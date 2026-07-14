وزير الشباب والرياضة: الاستثمار في الموهوبين ركيزة لبناء مستقبل الكرة المصرية

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل أكاديمية «Right To Dream» بمدينة باديا، للاطمئنان على سير البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة للمواهب الواعدة، والوقوف على مستوى الخدمات والإمكانات التي توفرها الأكاديمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام باكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة.

رافق الوزير خلال جولته كل من المهندس كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر، ومحمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم مصر، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة ملاعب التدريب، والفصول الدراسية، وصالات الإعداد البدني، والجناح الطبي، إلى جانب مرافق الإقامة المخصصة للاعبين، واستمع إلى شرح من مسؤولي الأكاديمية حول منظومة العمل التي تعتمد على الدمج بين التدريب الكروي الاحترافي والتعليم الأكاديمي وتنمية الشخصية، بما يسهم في إعداد لاعب متكامل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد جوهر نبيل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف وصقل المواهب الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على بناء منظومة متكاملة لاكتشاف الموهوبين في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.

وأضاف جوهر نبيل أن أكاديمية «Right To Dream» تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الهادفة إلى الاستثمار في الشباب، لما توفره من بيئة احترافية تجمع بين التدريب والتعليم، وتسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في أكبر المحافل الرياضية.

واستمع الوزير إلى عدد من اللاعبين واللاعبات المنضمين للأكاديمية، واطلع على برامجهم التدريبية والتعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة تطورهم وتقديم مختلف أوجه الدعم بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم.

وتُعد أكاديمية «Right To Dream» بمدينة باديا جزءًا من منظومة Right To Dream العالمية، التي تضم أكاديميات وأندية وشركاء في عدد من الدول، وتستهدف إعداد اللاعبين من خلال برنامج متكامل يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب الاحترافي، بما يتيح لهم فرص الاحتراف الرياضي والحصول على منح دراسية في كبرى المؤسسات التعليمية العالمية، في إطار رؤية تسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.