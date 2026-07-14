أهلي طرابلس يواصل تدعيم صفوفه.. لاكاي رسميا ومايلي وجان كلود على أعتاب الفريق

يواصل نادي الأهلي طرابلس الليبي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة الإدارة لتكوين فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات.

ونجح النادي في حسم التعاقد مع المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي، ليكون أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الحالي، فيما اقترب من إتمام صفقتين بارزتين بالتعاقد مع الكونغولي فيستون مايلي، إلى جانب البوروندي جان كلود.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات مع اللاعبين وصلت إلى مراحل متقدمة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقتين خلال الفترة المقبلة.

وفي حال نجاح الأهلي طرابلس في إتمام التعاقدات الثلاث، فإن النادي سيكون قد أبرم واحدة من أقوى فترات الانتقالات في تاريخه، في رسالة واضحة تؤكد طموحه للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.