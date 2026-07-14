القبض على المتهمين بسرقة تروسيكل ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين لقيامهما بسرقة مركبة "تروسيكل" حال توقفها أسفل منزله ببنى سويف.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا)، وبسؤاله قرر أنه حال قيام شقيقه بترك مركبة "تروسيكل" أمام منزله بتاريخ 20 يونيو المنقضى فوجئ بقيام شخصين بسرقة دراجته النارية على النحو الوارد بالمنشور.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهران بمقطع الفيديو والصور (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط (الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، ومركبة التروسيكل المستولى عليه).





تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









