خالد الجندي يحذر الشباب: لا قبول للعمل الصالح إلا بطاعة الوالدين

حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من حالة “الخلط في ترتيب الأولويات” لدى بعض الشباب، مؤكدًا أن غياب فهم “المقادير” يؤدي إلى اختيارات خاطئة تُبطل المقاصد الحقيقية للأعمال.

الشيخ خالد الجندي يوضح معنى قاعدة “أعلى المنفعتين وأقلّ المضرتين”

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من صور هذا الخلل أن يُقدم بعض الشباب على أعمال يظنها عظيمة، بينما يهمل ما هو أوجب منها، مشيرًا إلى أن من يعصي والديه بدعوى القيام بعمل كبير، لا يدرك قاعدة “أعلى المنفعتين وأقلّ المضرتين”، لأن طاعة الوالدين شرط أساسي في قبول العمل، ولا يجوز تجاوزها.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هذه الظاهرة تمتد إلى ممارسات يومية، كمن يحرص على صيام رمضان، لكنه يترك الصلاة، مؤكدًا أن هذا الفهم مختل، لأن الصلاة هي عماد الدين، مستشهدًا بالمعنى المعروف: “من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين”، مشددًا على أن تقديم النوافل أو بعض العبادات على الفرائض يُعد خطأ في الميزان.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا الخلل يعكس عدم إدراك حقيقي لفقه الأولويات الذي أكدت عليه الشريعة، لافتًا إلى أن معرفة “أخير الخيرين” و“أقلّ الضررين” ليست مسألة نظرية، بل ضرورة عملية لضبط حياة الإنسان وسلوكه.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تصحيح هذا الفهم يبدأ من إعادة ترتيب القيم، وتقديم ما أوجبه الله على ما سواه، محذرًا من أن استمرار هذا الاضطراب في المفاهيم قد يؤدي إلى مزيد من الأخطاء في التصرفات الفردية والمجتمعية.