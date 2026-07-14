قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين لقطر والبحرين
الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.. وتحذر من تداعيات التصعيد
انفراجة جديدة.. الزمالك يغلق ملف يانيك فيريرا لدى فيفا.. وتقليص القضايا إلى 7
مجانا.. تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم
نتنياهو محذرا إيران: الوضع سيكون مختلفا تماما وأكثر قوة حال تعرضنا للهجوم
قرار حظر قبول تحويلات 3 ثانوي للمدارس الدولية يثير الجدل | والأهالي يطالبون بتأجيله
لامين يامال يطارد إنجازا تاريخيا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026
إيمانهم رابط حي يجمع الكنيسة عبر الأجيال.. البابا تواضروس يستقبل عائلات "شهداء ليبيا"| صور
عودة التصعيد الأمريكي ضد إيران.. لماذا اتخذ ترامب هذا المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: العاقل ليس من يميز بين الخير والشر بل من يختار “أخير الخيرين”

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إدراك المقادير وفهمها هو الفارق الحقيقي بين الإنسان العاقل وغيره، موضحًا أن العاقل هو من يضبط هذه المقادير ويفهمها ويتعامل معها بوعي.

خالد الجندي: معرفة الخير والشر أمر مشترك بين الناس

وأشار الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن التربية الحقيقية تقوم على تعليم الأبناء فقه الاختيار، مستشهدًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين”، موضحًا أن معرفة الخير والشر أمر مشترك بين الناس، لكن التمييز الحقيقي يظهر عند تزاحم المصالح أو تعارض المفاسد.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة أصولية عظيمة مفادها: “إذا اجتمعت مضرّتان تعيّن أخذ أخفهما ضررًا”، مبينًا أن الإنسان قد يواجه مواقف يكون فيها كلا الخيارين صعبًا أو غير مرغوب، وهنا تظهر الحكمة في اختيار الأقل ضررًا، وهو ما يميز الإنسان الواعي.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الأمر ذاته ينطبق عند اجتماع المصالح، حيث يجب اختيار الأعلى نفعًا، مستشهدًا بعدد من الأمثلة التطبيقية؛ منها أن من استطاع الحج والعمرة معًا ولم يقدر إلا على أحدهما، فعليه اختيار الحج لأنه الأعلى قدرًا، وكذلك من ضاق عليه الوقت بين صلاة الفرض والسنة، فالأولى تقديم الفرض لأنه الأوجب.

وأشار الجندي إلى أن هذا الميزان يمتد ليشمل مختلف مجالات الحياة، فالصائم الذي يضعف بدنه بصيام النوافل حتى يعجز عن صيام الفريضة، قد أخطأ التقدير، وكذلك من يقدّم الصدقات التطوعية على إخراج الزكاة الواجبة، موضحًا أن ترتيب الأولويات جزء أصيل من فهم الدين.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن القرآن الكريم والشريعة الإسلامية يعتمدان في جوهرهما على هذا الميزان الدقيق بين المصالح والمفاسد، داعيًا إلى ترسيخ هذا الفهم في نفوس الأبناء، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات متزنة تقوم على فقه “أخير الخيرين” و“أقلّ الضررين”، باعتباره من أعمدة الوعي الحقيقي في حياة الإنسان.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأعلى للشؤون الإسلامية الخير والشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

ترشيحاتنا

النفط

أسامة كمال: أسعار النفط قد تصل لـ 100 دولار إذا استمرت التوترات بين طهران وواشنطن

غزة

11 شهيدا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية متلاحقة.. تفاصيل

محمد إمام

محمد إمام: الشعب هو اللي صرف عليا.. وتذاكر أفلام الزعيم دخلتني أحسن المدارس والجامعات

بالصور

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد