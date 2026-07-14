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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: “كل شيء خلقناه بقدر” يكشف عن مقادير ثابتة تحكم الكون

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المتأمل في آيات القرآن الكريم يلحظ دقة خاصة في مفهوم “القدر”، مشيرًا إلى أن قوله تعالى: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» يعبر عن وجود مقادير ثابتة لا تختل ولا تضطرب ولا تهتز، وهي التي أقام الله بها نظام الكون والحياة.

خالد الجندي: كل شيء في الوجود مخلوق وفق تقدير إلهي سابق

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن القرآن الكريم أكد هذا المعنى أيضًا في قوله تعالى: «وخلق كل شيء فقدره تقديرًا» (سورة الفرقان)، مبينًا أن كل شيء في الوجود مخلوق وفق تقدير إلهي سابق، وأن التقدير يعني — باختصار — مقادير ثابتة لا تعتل ولا تتخلف، وهي التي تضبط حركة الحياة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذه المقادير تمثل النواميس الطبيعية التي تحكم الكون، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق بها الإنسان والحياة، وجعلها ميزانًا قائمًا بين الضعف والقوة، والمرض والصحة، والغنى والفقر، والعلم والجهل، وهي أمور لا يجوز تجاوزها أو التعامل معها باستخفاف.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن ما يُعرف بالمعجزات والكرامات هو خرق لهذه المقادير، موضحًا أن المعجزة تقع للنبي، بينما الكرامة تقع للولي، وكلاهما استثناء من القواعد العامة التي يسير عليها الكون.

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقصة أصحاب الكهف في قوله تعالى: «ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين»، معتبرًا أن بقاء الإنسان نائمًا كل هذه المدة يمثل خرقًا للنواميس الطبيعية، كما أشار إلى نجاة موسى وبني إسرائيل بانفلاق البحر، وهو ما يخالف القاعدة المعتادة التي تقضي بغرق من يقع في الماء.

كما لفت الشيخ خالد الجندي إلى قصة السيدة مريم، مستشهدًا بقوله تعالى: «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا»، موضحًا أن هذا الرزق الخارج عن الأسباب المعتادة يُعد من صور خرق المقادير.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الإيمان بهذه الخوارق لا يعني الاعتماد عليها في الحياة، بل يستوجب احترام القوانين التي خلق الله بها الكون، مؤكدًا أن عدم احترام هذه المقادير هو ما يجلب المشكلات للإنسان.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من لا يعرف قدر نفسه الحقيقي قد يتجاوز حدوده، فيقع في أخطاء نتيجة عدم إدراكه لموازين الحياة التي تحكم الوجود.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي القدر كل شيء خلقناه بقدر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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