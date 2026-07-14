مبادرة يوم في قريتنا تصل لمركز قويسنا واستجابات فورية لشكاوى المواطنين

شهدت قرية طه شبرا تنفيذ حملة خدمية مكبرة ضمن فعاليات مبادرة "يوم في قريتنا" ، برئاسة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف إحداث تطوير ملموس وتغيير إيجابي في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وأسفرت عن رفع 250 طنًا من المخلفات والقمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد شوارع القرية، وقص وتهذيب الأشجار بمدخل القرية لتحسين المظهر الحضاري، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة وإنارة شوارع طه شبرا لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الرؤية بالشوارع.

كما تضمنت الحملة المرور على الوحدة الصحية لمتابعة التجهيزات اللازمة استعداداً لتنفيذ القافلة الطبية لخدمة الأهالي ، والمرور على موقف السيارات لمتابعة انتظام العمل ، إلى جانب تنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات ورفع 45 حالة إشغال طريق بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية واستعادة الانضباط بالشوارع.

وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين، تم عقد لقاء مع أهالي القرية للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من الطلبات، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات والشكاوي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي مجال الرقابة التموينية، نُفذت حملة مشتركة بين الوحدة المحلية وإدارة التموين على المخابز والمحال التجارية ، حيث تم تحرير 28 محضراً تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم النظافة ، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف مقام على مساحة 550 م٢ ، وذلك في إطار التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات وتطبيق القانون حفاظاً على حقوق الدولة.

هذا وأكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" بكافة قرى المحافظة ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين ، وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة المعيشية.