وداع مهيب لشاب توفي في بيارة الصرف الصحي بالمنوفية

اتشحت اليوم قرية كفر نفرة التابعة لمركز بركة السبع بالسواد بعد وفاة الشاب احمد ضيف بعد سقوطه داخل بيارة صرف صحي بالقرية.

شيع اليوم المئات من أبناء القرية الشاب أحمد وسط كبير من الأهالي، وأكد الأهالي أن الشاب أحمد يبلغ من العمر 19 عام طالب في كلية حقوق وان القرية تفاجأت بالخبر الحزين صباح اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بوفاة شاب نتيجة سقوطه في بيارة صرف صحي، وعلى الفور انتقلت قوة لمكان الواقعة وتم استخراج الجثمان ووضعه في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتم تشييع الجثمان اليوم قبيل المغرب وسط حزن كبير من القرية.