تحرير 36 محضر خلال حملات تموينية مكثفة بالمنوفية

واصلت الوحدات المحلية بالمنوفية بالتنسيق مع الإدارات التموينية والجهات المعنية تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، حملات تموينية على المخابز ، أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز مخالفة بمدينة الشهداء وقريتي ساحل الجوابر وزاوية البقلي ، شملت المحاضر نقص وزن رغيف الخبز، وعدم النظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر رغيف الخبز، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بالتنسيق مع الإدارة التموينية والإدارة الصحية، من تحرير 22 محضر خلال حملات على المخابز بقرية غمرين، تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم النظافة ونقص وزن رغيف الخبز، فضلاً عن ضبط 13 طنًا من ملح الطعام مجهول المصدر بمنطقة منشأة سلطان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على المخابز و المنشآت الغذائية مؤكدا على متابعته اللحظية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين لضمان إحكام الرقابة والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، مشددا على استمرار تلك الحملات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.