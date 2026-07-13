مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة

قال كريم صبري، مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، إن الهلال الأحمر المصري يواصل تسيير قوافل "زاد العزة" بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع.

وجرى الدفع بالقافلة رقم 203 محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية، إلى جانب المواد البترولية المخصصة لدعم الاحتياجات الأساسية داخل قطاع غزة.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر تواصل تجهيز وتفويج شاحنات المساعدات من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش إلى معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع وفق آليات التنسيق المعتمدة.

وأشار صبري إلى استمرار الجهود المصرية في استقبال الحالات المرضية الفلسطينية ومرافقيها، وتيسير عودة من استكملوا العلاج، مؤكداً مواصلة معبر رفح أداء دوره في دعم الاستجابة الإنسانية.