ننشر السيرة الذاتية للعقيد أ.ح أحمد عتمان المتحدث العسكري الجديد

صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تعيين عقيد أح أحمد عتمان على بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة خلفا للعميد أح غريب عبدالحافظ غريب وذلك فى إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.
وينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
البيانات الشخصية:
الرتبة: عقيد أركان حرب.
الاسم: أحمد عتمان علي.
تاريخ الميلاد: 7 / 7 / 1985.
تاريخ التخرج من الكلية الحربية: 20 / 7 / 2005 (الدفعة 99 حربية).
السلاح: المشاة.
التأهيل العسكري:
- بكالوريوس العلوم العسكرية (الكلية الحربية).
- الفرق التعليمية الحتمية بسلاح المشاة.
- فرقة القفز الأساسية بالمظلات.
- فرقة معلمي صاعقة راقية.
- دورة القتال المتلاحم بالولايات المتحدة الأمريكية.
- الدورة الأساسية لضباط المشاة بالولايات المتحدة الأمريكية.
- دورة المراقبين العسكريين لدى الأمم المتحدة.
- ماجستير العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان).
- دبلوم التعليم العسكري الاحترافي – معهد اللغات بالولايات المتحدة الأمريكية.
- دبلوم كلية القادة والأركان البرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- ماجستير دراسات العمليات العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- عدد من المأموريات الخارجية / التدريبات المشتركة بـ (إيطاليا – أمريكا – أسبانيا – البرتغال – السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن – البحرين).
التأهيل المدني:
- تمهيدي دكتوراه في العلاقات الدولية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة).
- تمهيدي دكتوراه في إدارة الأعمال (جامعة حلوان).
دبلوم إدارة الموارد البشرية (جامعة حلوان).
- دبلوم الدراسات الإقليمية في الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية.
الوظائف الرئيسية:
- جميع الوظائف الحتمية بسلاح المشاة.
- ضابط اتصال الكتيبة المصرية الأولى ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بإقليم دارفور – السودان.
- مراقب عسكري ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بإقليم دارفور – السودان.
- عضو هيئة تدريس / قائد جناح الدورة المتقدمة مشاة باللغات الأجنبية – معهد المشاة.
- العمل بوظائف (القيادة – العمليات) بالقوات المسلحة.
- الاشتراك في عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء.
الأوسمة والميداليات:
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية (3 مرات).
- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
- ميداليات العيد 25 لتحرير سيناء
- 25 يناير 2011
- اليوبيل الماسي لسلاح المشاة
- ٣٠ يونيو
- العملية الشاملة بسيناء
- العيد الخمسين لانتصارات أكتوبر
- الأمم المتحدة لحفظ السلام بدرافور “٤ مرات”
- سلاح أبيض من إيطاليا