إنتاج النفط النيجيري يرتفع في يونيو إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020

ارتفع إنتاج نيجيريا من النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات خلال شهر يونيو، متجاوزا حصتها الإنتاجية المقررة ضمن تحالف أوبك+، بدعم من استقرار العمليات التشغيلية وتحسن موثوقية شبكة خطوط الأنابيب.

وأظهرت بيانات هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز في نيجيريا أن البلاد، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، رفعت متوسط إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 1.56 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، متجاوزة الحصة الإنتاجية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا المقررة ضمن تحالف أوبك+.

وبذلك سجلت نيجيريا معدل امتثال للإنتاج بلغ نحو 104%، في مؤشر على تحسن أداء القطاع واستقرار عمليات الإنتاج.

وبإضافة إنتاج المكثفات، التي لا تخضع لنظام حصص أوبك+، ارتفع إجمالي إنتاج نيجيريا من النفط إلى متوسط 1.735 مليون برميل يوميا خلال يونيو، مقارنة بنحو 1.700 مليون برميل يوميًا في مايو، ليسجل بذلك الشهر الرابع على التوالي من النمو، في مؤشر على استمرار تحسن أداء قطاع النفط في البلاد.

وسجل إنتاج النفط الخام في نيجيريا خلال يونيو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، ليبلغ ذروته في 74 شهرا.

وأظهرت البيانات أن استقرار العمليات في جميع الحقول المنتجة، إلى جانب غياب أي انقطاعات كبيرة في شبكة خطوط الأنابيب، أسهما في تعزيز استمرارية الإنتاج وضمان انسيابية نقل وشحن النفط الخام.

ويعكس ارتفاع الإنتاج تحسن أداء قطاع النفط النيجيري، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وعائدات النقد الأجنبي، في ظل الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الإنتاج والحد من سرقات النفط وأعمال التخريب التي أثرت على مستويات الإنتاج خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن استمرار زيادة الإنتاج قد يدعم قدرة نيجيريا على تعزيز إيراداتها من الصادرات النفطية وتحسين أوضاع المالية العامة، خاصة إذا تزامن مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى أكبر اقتصاد في إفريقيا.