أول عربي يرأس لجنة الانضباط بـ«فيفا».. من صاحب قرار تعليق إيقاف بالوجون لاعب أمريكا في المونديال

كشفت شبكة "ذا أثلتيك" أن قرار تعليق إيقاف الأمريكي فولارين بالوجون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، بعد طرده في مباراة البوسنة والهرسك بكأس العالم 2026، اتخذه رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإماراتي محمد الكمالي.

وكان بالوجون قد تعرض للطرد بعد تدخل عنيف، قبل أن يثير الجدل بعودته إلى أرض الملعب للاحتفال مع زملائه، ما دفع "فيفا" إلى فتح تحقيق انضباطي بحقه بسبب مخالفته اللوائح.

وقررت لجنة الانضباط تغريم اللاعب 40 ألف دولار، مع إيقافه مباراة واحدة، لكن تم تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، ما سمح له بعدم الغياب عن مواجهة بلجيكا، على أن يُنفذ الإيقاف فقط إذا ارتكب مخالفة مشابهة خلال فترة الاختبار.

وأكدت "ذا أثلتيك" أن الكمالي اتخذ القرار بشكل فردي دون الرجوع إلى بقية أعضاء لجنة الانضباط، التي تضم 18 عضوًا، علمًا بأنه أول شخصية عربية وآسيوية تتولى رئاسة اللجنة في "فيفا".

وشدد الاتحاد الدولي على أن البطاقة الحمراء لم تُلغَ، وإنما تم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف فقط وفقًا للمادة 27 من لائحة الانضباط، مؤكدًا أن هذا الإجراء سبق تطبيقه في حالات مشابهة، قبل أن يودع المنتخب الأمريكي البطولة بالخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1 في دور الـ16.